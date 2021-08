Meghans Kinderbuch erscheint auf Deutsch

Das Kinderbuch der Herzogin von Sussex wird am 9. November 2021 im cbj Verlag erscheinen, wie nun bekannt wurde. In der Mitteilung des Verlags heisst es über «Unsere Bank», es sei ein «modernes Bilderbuch über das besondere Band zwischen Vater und Sohn, gesehen durch die Augen einer Mutter». Inspiriert von ihrem Mann und ihrem Sohn beschreibe das Debüt der Herzogin «auf berührende Weise, wie sich die Beziehung zwischen Vätern und Söhnen entwickelt und wächst, und zeigt uns, wie vielfältig Liebe in einer modernen Familie aussehen und Ausdruck finden kann».