Bald geht sie mit ihrem neusten Album «Note to Self» auf Schweiz-Tournee – für Caroline Chevin «ein so krasses Glücksgefühl». Mit siebenköpfiger Band, inklusive Bläsern, unterwegs zu sein, «damit geht ein Traum in Erfüllung!» Aktuell ist Caroline Chevin bei «Sing meinen Song – das Tauschkonzert» auf 3+ zu sehen. Die Sendung ist für sie nicht nur musikalisch bereichernd, sie hat dort auch eine neue Freundin gefunden. «Melanie Oesch und ich waren uns sofort sympathisch und es fühlt sich an, als würden wir uns ewig kennen», schwärmt sie.