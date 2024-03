Hunziker fühlt sich ihrer Heimat so sehr verbunden, dass sie alle drei Kinder Aurora Ramazzotti (27), Sole Trussardi (10) und Celeste Trussardi (8) im Kanton Tessin zur Welt brachte – in der Clinica Sant'Anna in Sorengo, wo auch ihr Enkel Cesare geboren wurde. Ausserdem verbringt sie regelmässig Wochenenden und Familienferien in der Schweiz. 2023 liess sie sich sogar von Schweiz Tourismus als Botschafterin verpflichten. Nicht des Geldes, sondern der Liebe zu ihrer Heimat wegen, wie sie betont: «Ich mache nichts nur des Geldes wegen. Es muss mir Freude bereiten.»