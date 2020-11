Dass sie eine der coolsten, sympathischsten und authentischsten Stars ist, beweist Milla Jovovich, 44, zig-fach mit ihren Beiträgen auf Social Media: Die Schauspielerin und dreifache Mutter lässt ihre Follower teilhaben an ihrem Familienglück, nimmt auch zu unbequemen Themen Stellung, und gibt Einblicke in ihre Arbeit am Filmset. Und dies alles immer ganz ungeschönt: Das Model zeigt sich auch mal müde und unfrisiert, wie es Babyeltern wie sie und ihr Mann, der Regisseur und Filmproduzent Paul Anderson, 55, eben manchmal sind, sie räumt die Unordnung in ihrem Wohnzimmer im Hintergrund nicht extra weg für ihre Fotos, und drückt in ihren liebevollen Beiträgen immer tiefe Dankbarkeit für das Glück mit ihren Töchtern aus.