Kambundji hat seit Beginn ihrer Schwangerschaft angekündigt, ihre Karriere nach der Babypause fortsetzen zu wollen. Dazu hat sie sich auch schon mit anderen Leichtathletik-Müttern ausgetauscht, wie sie in einem Interview mit Blick im August verrät: «Es war für mich spannend, mit Nia Ali (der US-Hürden-Weltmeisterin und dreifachen Mutter, d. Red.) reden zu dürfen. Ich habe sie angeschrieben und sie nach ihren Erfahrungen gefragt. Wir haben uns kurz ausgetauscht und für ein weiteres Mal abgemacht.»