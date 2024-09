Vier Jahre sind vergangen, seit Dettwyler mit seiner Familie nach Berlin gezogen ist. Damals, weil seine Frau und er schon lange davon träumten, sich in der deutschen Metropole niederzulassen. Auch wenn das Leben andere Pläne hatte als gewünscht, wohnt der Musiker weiterhin in Berlin. Seine Heimat bleibt fester Bestandteil seines Lebens. «Die Schweiz ist mein Zuhause, dort fühle ich mich verwurzelt. In Berlin liebe ich dieses Puff, das Quartier mit den vielen Cafés, und hier sind meine Jungs.» Die fühlten sich wohl in der Grossstadt: «Mein Ältester ist sehr interessiert am Weltgeschehen und saugt die Geschichte, die in Berlin überall präsent ist, förmlich auf. Natürlich gibt es Herausforderungen, besonders für einen Teenager. Die Möglichkeiten sind unendlich und nicht immer zum Wohl der Kinder. In der Schweiz wäre es vielleicht etwas sicherer, und es gäbe mehr Routine. Aber meine Söhne sind zielstrebig und wissen, was sie wollen. So sind sie gegen diese Verlockungen gut gewappnet.»