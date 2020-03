Es ist eine Gewohnheit, die sich in den besten Familien einschleicht – auch wenn man es nicht will: Während der Vater der lustige, tolle und nette Part im Leben der Kinder sein darf, muss die Mutter auf Regeln beharren, schimpfen und die Kinder an nervige Ämtli erinnern. Kurz: Er ist der «Good Cop», sie der «Bad Cop».