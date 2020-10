Frau Dr. Alder, gibt es Methoden, den Verlust eines Kindes in der Schwangerschaft besser zu überwinden?

Dr. Judith Alder: Jedes Paar findet für sich einen Weg. Wie stark die Trauer ist, hängt vom Zeitpunkt des Aborts in der Schwangerschaft ab. Und damit, welchen Rucksack - also beispielsweise frühere Schicksalsschläge - ein Paar in die Schwangerschaft einbringt. Aber auch von der eigenen Persönlichkeit und den Ressourcen, die eine Person oder ein Paar hat.