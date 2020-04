Was vermisst du und was wünschst du dir?

Ich vermisse die Schweiz, meine Familie und Freunde, das Theater und meinen Job als Sprecherin für die Blindenbibliothek in der Schweiz. Dieser Job liegt mir sehr am Herzen. Aber sonst vermisse ich nichts! Ich habe alles, was ich brauche: Gesundheit, meinen Partner, meinen Sohn, der mich täglich anstrahlt, meinen coolen Hund, eine kleine, aber schöne und gemütliche Wohnung in der Nähe des Parks, ein kleines finanzielles Polster sowie Familie und Freunde, die nach uns fragen. Ich bin endlich Mutter und sogar bald verheiratet. Ich habe meine Yogamatte, wir haben genug zu essen, frisches Wasser, täglich eine warme Dusche und ein warmes Bett. Gerade in dieser Zeit wird mir bewusst, wie privilegiert wir mit unserem Leben sind.