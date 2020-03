Luna ist aber noch nicht fertig. Sie weist weiter darauf hin, dass man sich «nicht in den Mund fassen» soll. Auch die Frage ihrer Mutter, was Corona denn sei, kann sie beantworten: «Da hat man eine schlimme Krankheit», sagt sie. Es könne sogar Kindern passieren. Doch für die sei es nicht so schlimm, wie für ganz alte Menschen. Diese müssten dann zum Arzt gehen. «Oder man kann auch sterben.»