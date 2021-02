Der Westschweizer verbrachte mehr als sein halbes Leben auf dem Wasser. Er wächst mit seinen Eltern und Geschwistern auf einem Boot in Genf auf. Als er dreizehn Jahre alt ist, segelt die Familie um die Welt, elf Jahre lang. Als Erwachsener feiert Roura schnell Erfolge im Segelsport. 2016 startet er bereits an der Vendée Globe und kehrt nach 106 Tagen zurück. Diesmal will der Extremsportler es in 80 Tagen schaffen. Doch vieles geht schief: Zweimal erleidet sein Boot einen Ölschaden. «Überall war Öl. Ich hatte nicht einmal mehr Lust zu weinen. Es war nicht das Rennen, von dem ich geträumt hatte.» Nach 95 Tagen ist er am Ziel, auf dem 17. Platz bei 33 Klassierten.