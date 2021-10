Lauflernwagen: Vorsicht, obwohl diese Gehhilfen für Kleinkinder sehr beliebt sind, ist ihr Nutzen hoch umstritten. In Kanada sind solche Lauflernhilfen mittlerweile sogar verboten, weil sie die Unfallgefahr erhöhen. In Deutschland kommt es jährlich zu 6000 Unfällen im Zusammenhang mit Lauflernhilfen. Besonders umstritten sind diejenigen Geh-Fördermittel, in denen das Kind so sitzt, dass seine Füsschen den Boden berühren. So kann es sich unnatürlich schnell fortbewegen, entsprechend steigt das Unfallrisiko. Gegen einen Wagen, in dem ein Kind seine Spielsachen umherschieben kann, so wie Daisy Dove ihn besitzt, ist jedoch nichts einzuwenden, sofern sie sich beim Gehen bereits sicher alleine fortbewegt.