Die Geburt von Archie sei zehn Tage nach dem errechneten Termin eingeleitet worden, steht gemäss der Zeitung «Daily Mail» in Harrys Buch. Die werdenden Eltern sollen damals über einen geheimen Aufzug in ein privates Entbindungszimmer gelangt sein. Dort sei Harry von seinen Bodyguards mit einem Menu der Restaurantkette Nando's verpflegt worden. Anscheinend reichte das aber nicht, um Harry etwas zu beruhigen. Also bediente er sich am für Meghan vorgesehenen Lachgas.