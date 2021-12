Prinz William schwelgt in weihnächtlichen Kindheitserinnerungen

Seine Familie sei übrigens nicht nur an Weihnachten zu Fuss unterwegs, sagt William in einem Instagram-Post: «Meine ganze Familie hat eine Leidenschaft für das Gehen. Meine Grossmutter ist mit 95 Jahren noch mit ihren Corgis unterwegs, mein Vater unternahm im Sommer ausgedehnte Wanderungen in Schottland. Und meine Kinder treten nun ebenfalls am Weihnachtsmorgen in Sandringham bei unserem jährlichen Kirchenspaziergang auf.»