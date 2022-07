4. Mit anpacken auf einer Farm

Es gehört zum festen Ferienprogramm von Herzgoin Kate und Prinz William, ihren Kindern ein Stück Normalität zu vermitteln, indem sie mit ihnen einen Bauernhof besuchen, auf dem die Kinder gerne mit anpacken. In den Frühlingsferien dürfte Prinz George sogar bereits seinen ersten Ferienjob als Futter-Transporteur auf einer Ziegenfarm in der Nähe des Landsitzes Anmer Hall in Norfolk. Gut möglich, dass es ihm so gut gefallen hat, dass er dort wieder arbeiten möchte.