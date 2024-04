Ihre Mutter habe sie beschützen wollen, so Cardi B. Doch der Schuss ging nach hinten los. «Ich fing also stattdessen an, die Schule zu schwänzen, um Party zu machen. Meine Mutter hat versucht, mich davon abzuhalten, aber ich habe es trotzdem getan. Ich habe mich einer Gang angeschlossen.» Mittlerweile findet Cardi B, dass ihre Mutter mit ihrer strengen Erziehung nicht Unrecht hatte. «Wenn sie mich so oft rausgelassen hätte, wie ich wollte, wäre ich wahrscheinlich tot oder hätte mir das Gesicht zerschnitten. Oder ich wäre eine Teenager-Mutter geworden.» Sie wird die Regel ihrer Mutter deswegen auch bei ihren eigenen Kindern anwenden. «Ich werde sehr streng sein», so die Mutter von Kultur (5) und Wave (2). Ihre Devise lautet: «Ihr könnt haben, was ihr wollt, aber ihr könnt nicht tun, was ihr wollt.»