Was ist eine Rasenmäher-Mutter?

Rasenmäher-Eltern werden auch Curling-Eltern genannt. Wie jemand, der den Rasen mäht oder vor dem Curling-Stein das Eis wischt, räumen sie einfach alles aus dem Weg, was ihrem Kind in eben diesem stehen könnte, ihm Probleme bereiten oder es stolpern lassen könnte. «Rasenmäher-Eltern tun alles, was nötig ist, um ihr Kind vor Rückschlägen, Auseinandersetzungen oder Misserfolgen zu bewahren. Anstatt ihre Kinder auf Herausforderungen vorzubereiten, mähen sie Hindernisse nieder, sodass ihre Kinder sie gar nicht erst zu spüren bekommen.» So beschreibt eine Lehrperson diesen Elterntypus.