Charlotte Würdig setzt auf «Teamwork»

Begeisterte Kommentare und Glückwünsche unter dem Posting gab es unter anderem von Moderatorin Palina Rojinski (39) und Dilara Kruse (33). Ein Beitrag unter dem Post fällt besonders ins Auge: Sidos Ex–Frau Charlotte Würdig (46) schrieb: «Here we go. Freuen uns auf das Kleine.» Die werdende Mutter kommentierte wiederum: «Liebe euch.» Andere User zeigten sich von dem Familienzusammenhalt beeindruckt. «Ihr seid ein tolles Vorbild» oder «Charlotte warum sind nicht alle wie Du» ist etwa zu lesen. Charlotte Würdig erklärte daraufhin: «Ihr seid ja alle so süss! Teamwork lets the dream work – nicht vergessen.»