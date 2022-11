Ratet mal, was Ryan Reynolds sich nach drei Mädchen wünscht

Wie sie es bei ihren ersten drei Kindern gemacht haben, wollen sich Ryan und Blake erneut vom Geschlecht des Babys überraschen lassen. Allerdings, das hat Reynolds nun in einem Interview verraten, hätte er nichts gegen ein viertes Töchterchen. Einfach, weil er sich schon so an den Frauen-Haushalt gewöhnt hat, in dem er lebt. «Ich kenne Mädchen, also hoffe ich irgendwie darauf.»