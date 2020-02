Sarah-Jane: «Mit jedem Verlust steigt der Druck»

Als der Schlagerstar und sein Mann vergangenen Frühling in der Schweizer Illustrierten von der Fehlgeburt in der neunten Schwangerschaftswoche erzählen, treten sie eine Lawine los. «Wir erhielten viel Zuspruch. Aber ebenso viele negative Reaktionen. Es gab Leute, die fanden, so etwas gehöre doch nicht in die Öffentlichkeit», sagt Sarah-Jane.