Und doch ist dieses neugeborene Wesen für seine Eltern in der Sekunde, in der sie es zum ersten Mal in den Armen halten dürfen, das schönste Geschöpf der Welt. So erlebte es auch Mandy Moore (38) als sie ihren zweiten Sohn Oscar zur Welt brachte. «Ich habe immer noch Zugang zu diesem Moment, der sich wie vor einer Sekunde anfühlt und unvorstellbar zugleich, das Leben zuvor zu ergründen.»