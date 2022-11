«Hoffentlich geht alles gut»

Für den werdenden Vater Marco Dätwyler ist alles aktuell noch etwas abstrakt: «Mich beschäftigt am meisten, dass hoffentlich alles gut geht.» – «Während der ganzen Schwangerschaft warst du fast sorgsamer als ich», sagt Linda Fäh. Er hat sie an alle Arzttermine und in den vergangenen drei Monaten abwechselnd mit Fähs Eltern fast an jedes ihrer Konzerte begleitet. Und täglich reibt er seiner Frau den Bauch mit Körperöl ein. «Mir ist es wichtig, von Anfang an dabei zu sein. Und wenn Linda dann wieder auf der Bühne steht, freue ich mich auf ganz viel Papi-Zeit.»