Auch Sohn Fritz kam per Kaiserschnitt zur Welt. «Dieses Mal war es viel weniger schlimm! Nur, weil ich wusste, was auf mich zukommt? Vielleicht. Vor allem aber, weil ich eine andere Einstellung zum Kaiserschnitt hatte», erklärt sie. «Ich habe meinen Frieden damit geschlossen.» Heute trage sie die Narbe sogar als Auszeichnung, schreibt die Schauspielerin in ihrem Post.