Dass ihr der Spagat zwischen Profi-Tennis, eigenem Unternehmen und der Mutterrolle nicht immer gleich gut gelingt, hat Williams in der Vergangenheit bereits verraten. Es breche ihr das Herz, ihre Tochter aufgrund von Job-Terminen nicht bei sich haben zu können, sagte sie 2019 am Rande der US Open während einer Pressekonferenz.