Ihre Gedanken zur Technologie in der Erziehung: «Es ist fast unmöglich, um Technologie herumzukommen. Kinder fühlen sich angezogen von Dingen wie iPads. Ich denke nicht, dass es schädlich für die Entwicklung ist, es gibt viele tolle Apps, die wertvolle Skills vermitteln können. Aber Suchtverhalten ist auch nicht gut. Kinder müssen raus gehen und mit anderen spielen. Technologie sehe ich so wie Fernsehen: Alles in Massen.»