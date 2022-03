So bereiten wir Kinder auf die Zeitumstellung vor

Wenn dann im Herbst und Frühling jeweils die Zeitumstellung kommt, passiert es schnell, dass Kinder unter kurzfristigen Schlafstörungen leiden. Am 27. März wechseln wir von der Winterzeit in die Sommerzeit. Das bedeutet, dass wir am Sonntag, dem 27. März, die Uhr morgens von zwei auf drei Uhr stellen.