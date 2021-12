So geht es Melanie Oesch nach der Geburt ihres zweiten Kindes

«Meine Gedanken kreisen momentan immer wieder um zwei konkrete Vorsätze: Im neuen Jahr will ich noch besser und vorausschauender planen, um so viel private Familienzeit wie möglich zu haben. Gleichzeitig wünsche ich mir auch, dass ich eine gute Balance finde und trotz der Planerei bewusst das Hier und Jetzt geniessen kann. Ich war und bin in den letzten Wochen tatsächlich immer wieder in dieser Spannung zwischen Planungs- und Geniesser-Modus.» Und ganz sicher auch ein wenig auf der calendula- und milchgetränkten Wolke 7 der Neugeborenenzeit.