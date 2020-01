Eine Shoppingvertraute losschicken

Habt ihr eine Freundin, mit der ihr gern shoppen geht? Vielleicht versucht ihr es so wie eine von Janni Hönscheids Followerinnen: «Eine Freundin kam ungefragt mit einer Tasche neuer Klamotten vorbei und meinte, ich soll mal reinschauen, was denn so passt und gefällt. Den Rest hat sie einfach wieder zurückgebracht. Shopping Queen – nur andersrum. Einfach genial!» So viel zum Thema, wie wir werdende – oder eben auch frischgebackene – Mütter am besten unterstützen können.