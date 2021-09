Prinz William hingegen litt weniger unter der royalen Erziehung als unter der Trennung seiner Eltern, als er 10 Jahre alt war. Wie die royale Autorin Penny Junor sagt, habe Prinzessin Diana ihrem Erstgeborenen mit Details zur Trennung anvertraut, die Prinz William in einen Loyalitätskonflikt zwischen seinen Eltern manövrierten. Diana habe ihren Sohn zu ihrem Vertrauten gemacht und ihn damit grossem Leidensdruck ausgesetzt. «Diana sprach mit William oft über ihr Elend. Er wusste, dass Camilla die Frau war, die sie so unglücklich machte – aber er wusste auch, dass Camilla die Frau war, die seinen Vater glücklich machte, also war es extrem schwierig für ihn.»