Eben ist Guerdat nach sieben Wochen in Spanien auf sein Gestüt zurückgekehrt, das er vor fünf Jahren übernommen hat. Ein paar ruhigere Tage haben er und seine Pferde nötig, bevor es zu den nächsten Turnieren quer durch Europa geht. 45 Wochen sind sie in einem normalen Jahr an Concours auf der ganzen Welt unterwegs, solche Auszeiten wie diese sind selten. Wer in diesen Tagen auf dem Hof fehlt: Guerdats Frau Fanny Skalli (29) und Tochter Ella, (sie feiert am 4. April ihren ersten Geburtstag). Sie nutzen die Turnierpause, um Skallis Familie in Südfrankreich zu besuchen.