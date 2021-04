Laut William war Prinz Philip nicht einfach nur ein distanziert führendes Familienoberhaupt, sondern nahm in seiner Rolle als Grossvater auch als enge Bezugsperson am Leben der jüngeren Royals teil. «Ich bin froh, dass ich nicht nur sein Beispiel hatte, das mich führte, sondern auch seine dauerhafte Präsenz bis in mein eigenes Erwachsenenleben hinein - sowohl in guten Zeiten als auch in den schwierigsten Tagen», so Prinz William.