Ob der Thronfolger es jetzt nach Andrews Rauswurf auch schafft, sich mit seinem jüngeren Bruder Harry (41) zu versöhnen, muss sich noch zeigen. Dass er das hinbekommen könnte, daran besteht kein Zweifel. Auch wenn er Harry beim Interview mit Eugene Levy nur am Rande erwähnte, zeigt ein Satz, dass er auch Nachsicht zu den Eigenschaften zählt, die er als König an den Tag legen wird: «Ich hoffe, wir kehren nicht zu Praktiken aus der Vergangenheit zurück, mit denen Harry und ich aufgewachsen sind. Ich werde alles tun, was ich kann, um sicherzustellen, dass wir in dieser Hinsicht nicht zurückfallen.»