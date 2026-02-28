So turbulent wie in den vergangenen Tagen ging es noch kaum im britischen Königshaus zu. Die Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor (66) erschüttert die Monarchie wie nie zuvor. Erst vergangenen Herbst hatte König Charles III. (77) seinen Bruder wegen dessen Nähe zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein vom Prinzen zum Bürgerlichen degradiert. Der britische Historiker Ed Owens spricht von «einem beispiellosen Schritt in Grossbritanniens moderner Geschichte», und unabhängig vom weiteren Verlauf stelle Andrews Verhaftung «eine der grössten Krisen für die königliche Familie» dar.
Dass die Polizei den Bruder des amtierenden Königs an dessen Geburtstag aus dem Bett holte, ist kein Zufall, sondern ein deutliches Signal: Wer gegen Moral und Gesetz verstösst, wird weder geschützt, noch darf er jedwede Rücksicht erwarten. Lieblingssohn der verstorbenen Queen hin, royales Familienmitglied her. Im Buckingham Palace muss jetzt hart durchgegriffen und aufgeräumt werden. Endlich!
William ist der Strippenzieher
Es geht um die Zukunft einer der ältesten Monarchien. Prinz William (43) ist dies als Thronfolger deutlich bewusst. Als Strippenzieher hinter den Palastmauern ist er bereits daran, das über 1000 Jahre alte Erbe fit zu machen für kommende Generationen. Dass William anpacken kann, zeigte er schon kurz nach der Inthronisation seines Vaters. Dem Aufruf folgend, den britischen Feiertag nach der Krönungszeremonie für ehrenamtliche Einsätze zu nutzen, setzte er sich ans Steuer eines Baggers und half Pfadfindern in der Nähe seines Wohnorts Windsor bei Renovationsarbeiten ihres Quartiers.
Konsequent und effizient arbeitete William daran, dass das Königshaus den als Sexgrüsel-Prinz verrufenen Andrew loswurde. Nach dessen Festnahme verkündete Charles III. knallhart: «Das Gesetz muss seinen Lauf nehmen»; er unterstütze die Ermittlungen, sofern dies gewünscht sei. Kate und William pflichteten dem Monarchen bei. «Wir unterstützen die Erklärung des Königs nach der Verhaftung von Andrew Mountbatten-Windsor.»
Wie es nach dem Befreiungsschlag tief im Innern des Thronfolgers aussieht, liess er bei den BAFTAs durchschimmern. Auf die Frage eines Reporters, ob er schon das Filmdrama «Hamnet» gesehen habe, antworte William: «Dazu muss ich in einem ruhigen Zustand sein, und das bin ich im Moment nicht. Ich werde mir das aufheben.»
Auf seine Rolle als König bereitet sich der Prinz von Wales schon seit Monaten vor. Darin sind sich Grossbritanniens Hofberichterstatter einig. Ihr Tenor: Das Thronfolgerpaar spielt eine – wenn nicht gar die entscheidende – Rolle beim Erhalt der Institution für zukünftige Generationen. «William und Kate sind die Säulen, auf denen die Zukunft der Monarchie ruht.»
Das Volk schätzt seine Offenheit
Er steht für eine Zukunft mit einem nahbaren und fortschrittlichen König. Einen ersten Eindruck von seiner Rolle als zeitgemässer Royal gab William in der Apple-TV+-Serie «The Reluctant Traveler» des kanadischen Schauspielers und Komikers Eugene Levy (79): Dort düste der König von morgen flott und umweltfreundlich auf einem E-Scooter durch Windsor, trank wie jeder Engländer sein Pint im Pub, gab dabei Einblicke in sein Seelenleben und verriet, dass «Veränderungen zum Guten» auf seiner Agenda ganz weit oben stünden.
William fürchtet sich nicht davor, «die Firma», wie das Königshaus mitunter genannt wird, umzukrempeln und dabei auch mit Traditionen zu brechen. Im Gegenteil. «Das ist der Teil, der mich begeistert – die Vorstellung, in der Lage zu sein, Veränderungen voranzubringen. Nicht übermässig radikal, aber Veränderungen, von denen ich denke, dass sie notwendig sind.» Diese Offenheit soll angeblich zu Spannungen mit seinem Vater geführt haben. Doch die Öffentlichkeit nahm die Aussagen des Thronfolgers gut auf und lobt ihn für seine Nahbarkeit.
Kein König ohne Kate
William will ein König sein, der sich selbst kritisch hinterfragt. Eine seiner engsten Beraterinnen ist und bleibt mit Sicherheit Kate (44). «Als Familie sind wir sehr offen, sprechen über Dinge, die uns stören oder belasten. Ich bin stolz auf sie.» So wie sie als Eltern versuchen würden, ihren Kindern George (12), Charlotte (10) und Louis (7) die Sicherheit und Geborgenheit zu bieten, «die sie brauchen», wollen William und Kate als Königspaar dem Volk Stabilität und Zuversicht geben.
Ob der Thronfolger es jetzt nach Andrews Rauswurf auch schafft, sich mit seinem jüngeren Bruder Harry (41) zu versöhnen, muss sich noch zeigen. Dass er das hinbekommen könnte, daran besteht kein Zweifel. Auch wenn er Harry beim Interview mit Eugene Levy nur am Rande erwähnte, zeigt ein Satz, dass er auch Nachsicht zu den Eigenschaften zählt, die er als König an den Tag legen wird: «Ich hoffe, wir kehren nicht zu Praktiken aus der Vergangenheit zurück, mit denen Harry und ich aufgewachsen sind. Ich werde alles tun, was ich kann, um sicherzustellen, dass wir in dieser Hinsicht nicht zurückfallen.»
William macht vorwärts: Als Sohn, als Strippenzieher, als Bruder, als Ehemann, als Vater. Bald auch als König? Dann wäre er als William V. Retter und Modernisierer der Briten-Monarchie!
Kate ist die Prinzessin von Wales
Was Königin Elizabeth II. konnte, kann Kate allemal: Was die Prinzessin von Wales trägt, ist nicht nur meisterhaft inszeniert, sondern dient wie einst bei der Queen als stille Kommunikation, um Stärke, Kontinuität und emotionale Botschaften zu übermitteln. Diese Kunst hat die Frau des Thronfolgers von der 2022 verstorbenen Elizabeth II. gelernt.
Und die Queen war eine Königin ihres Fachs! Wie sie nutzt Kate Farben wie Weiss für Neuanfang oder Rot für Kraft und trägt Schmuck aus dem Kronjuwelenschatz. Damit zeigt sie Verbundenheit zu Diana oder eben zur Queen. Und mit ihrem Händchen, Designerstücke aus dem Modehaus Alexander McQueen mit erschwinglichen Marken wie Zara zu kombinieren, hat die künftige Königin sogar ihren eigenen «Kate-Effekt» aus der Taufe gehoben.