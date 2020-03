Wir haben vier Töchter im Alter von acht, sechs, vier und eineinhalb Jahren. Für unsere älteste Tochter war die Umstellung am grössten, als die zweite auf die Welt kam. Die jüngeren Schwestern waren sich ja von Beginn weg an Geschwister gewohnt. Allgemein denke ich, dass es stark auf den Typ ankommt, wie ein Kind auf seine Geschwister reagiert. Unsere Erstgeborene ist ein «Mami-Typ» und spielt gern mit Puppen, sie ist zuverlässig und pflichtbewusst. Sie freute sich aufs Baby und war stolz. Eifersucht war nie gross ein Thema, nur das Stillen machte ihr etwas Mühe, deshalb habe ich währenddessen immer mit ihr ein Büchlein angeschaut. Ich traute ihr von Anfang an zu, gewisse Momente mit dem Baby allein zu verbringen und sie miteinzubeziehen. Der zweiten Tochter musste ich eher auf die Finger schauen, wenn sie mit der dritten oder vierten allein war, sie ist ein wilderes Mädchen und kam eher mal auf dumme Gedanken. Verändert haben sich mit den Geburten nicht unbedingt die Mädchen, sondern der Blick von uns Eltern auf sie: Die älteren kamen uns dann immer so gross vor, und wir staunten jedesmal neu, was sie schon alles können. Bei unserer Jüngsten wird das nicht der Fall sein: Sie wird immer unsere Kleine sein. Dora, 37