Die Kurzhaarfrisur: Teilt das Haar mit einem Quer-Scheitel von Ohr zu Ohr. Die vordere Partie kämmt ihr nach vorne, die hintere nach hinten. Dann teilt ihr die Haare am Hinterkopf in vertikale Streifen. So könnt ihr jede Partie der Kopfform entsprechend auf der gewünschten Länge kürzen. Zum Oberkopf hin sollten die Haare immer etwas länger bleiben. Die Haare am Vorderkopf kürzt ihr anschliessend ebenfalls strähnenweise, indem ihr sie nach oben zieht. Zum Schluss kürzt ihr die Haare über den Ohren mit der Scherenspitze von unten her. Probiert es aus. Tönt viel komplizierter, als es ist!