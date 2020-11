Das hätte sich der Hollywoodstar früher nicht in seinen wildesten Träumen ausgemalt. Vor seiner Heirat mit Amal Clooney 2014 war er für die Presse der ewige Junggeselle. Und offenbar sah er dies auch selbst so: «Ich liebe meinen Job, habe gute Freunde, mein Leben ist komplett, mir geht es gut», sagt er in dem Interview zu seiner damaligen Situation. Und gibt zu, sich nicht bewusst gewesen zu sein, wie leer es eigentlich gewesen sei, bis er seine Frau Amal getroffen habe. «Mit ihr hat sich alles verändert. Denn bis dahin war ich nie in der Position gewesen, in der das Leben von jemand anderem unendlich wichtiger war als mein eigenes.» Und dann seien da ja noch zwei weitere kleine Menschlein dazu gekommen. Und ausgerechnet, als er dem GQ-Journalisten das erzählt, gesellt sich eines seiner Zwillingskinder zu ihm.