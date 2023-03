Wie Prinz Harrys Kindheitstrauma ihn als Vater prägt

Prinz Harry (38) hat sein Innerstes gegen Aussen gekehrt. In einer öffentlichen Therapiesitzung mit dem kanadischen Traumaexperten Dr. Gabor Maté sprach der Ehemann von Herzogin Meghan (41) über prägende Momente in seinem Leben: Den Tod seiner Mutter, Prinzessin Diana. Den Krieg in Afghanistan, in dem er diente. Seinen Drogenmissbrauch in jungen Jahren.