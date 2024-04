«Ich will für dich der beste Papa sein.» Diesen Satz sagt Luca Hänni (29) nicht, er singt ihn – und zwar für sein ungeborenes Baby. Der Musiker hat für sein erstes Kind, das bald zur Welt kommen wird, einen Song geschrieben. Das verrät er in der neuesten Folge des Podcasts «Don't worry BE HÄNNI». «Jedes Erlebnis probiere ich in einen Song zu packen», so der werdende Papa. Auch als er in der deutschen TV-Show «Let's Dance» seine Ehefrau Christina (34) kennenlernte, hielt er diesen emotionalen Moment musikalisch fest.