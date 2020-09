Laut dem 2017 veröffentlichten Bericht «Familien in der Schweiz» verfügen Paarhaushalte mit Kindern in der Schweiz über ein durchschnittliches Bruttoeinkommen von 13'644 Franken. Die Realität sehr vieler Menschen in der Schweiz ist aber weit von dieser Summe entfernt, man denke nur mal an die alleinerziehenden Mütter und Väter hierzulande.