Mit diesem Kniff wachen Babys beim Hinlegen nicht auf

An der Studie der Forscher nahmen 21 Babys und Mütter teil. Die Mamas versuchten ihre Kinder auf verschiedene Wege in den Schlaf zu begleiten. Während des Prozedere wurden die Babys mit einem Elektrokardiogramm (EKG) überwacht. Die einen Mütter wiegten ihre Kinder sanft in der Wiege, andere schoben den Kinderwagen und weitere versuchten, ihre Babys hinzulegen.