Fondue und Raclette sind die Klassiker unter den Silvester-Menüs. Sie haben nämlich zwei entscheidende Vorteile: Keiner steht für die Vorbereitung lange in der Küche und das Essen dauert eine Weile – die Wartezeit bis Mitternacht wird also etwas verkürzt. Bei kleinen Kindern sollte man jedoch darauf achten, dass sie nicht zu nahe am Caquelon oder Raclette-Ofen sitzen, damit sie sich nicht die Finger verbrennen können.