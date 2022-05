Sollen wir genderspezifische Werbung verbieten?

Was ich sagen will: Kinder, zumindest so lange sie klein sind, geben nichts auf genderspezifische Farben oder Spielsachen. In der Spielzeugkiste unseres Sohnes hat es Betonmischer, Feuerwehrautos, Puppen, ein Xylophon, Bäbi-Windeln- und Bäbi-Schoppen. Sein Spielverhalten ist bunt durchmischt: An manchen Tagen interessiert er sich ausschliesslich für «Mädchenspielsachen». An anderen für «Bubenspielsachen». Wir machen aus all dem absolut kein Thema und schon gar kein Gedöns. Wir geben uns aber auch nicht besonders grosse Mühe, das Kind unbedingt jenseits der gängischen Gender-Klischees grosszuziehen.