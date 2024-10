15 Jahre stand Sonia Kälin (39) im Klassenzimmer. Im September hat sie ihren Job als Lehrerin an den Nagel gehängt. «Mit der Entscheidung, meinen Job aufzugeben, habe ich lange gerungen. Ich habe in all den Jahren viele schöne, bereichernde und tolle Momente erleben dürfen. Aber nach so langer Zeit brauche ich eine Veränderung», erklärt die vierfache Schwingerkönigin gegenüber der Schweizer Illustrierten.