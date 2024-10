Aufs neue Schuljahr hin hat die 39-Jährige nämlich ihre Schulklassen abgegeben und auch noch das letzte Vertretungsengagement im Französischunterricht beendet. «Mit der Entscheidung, meinen Job aufzugeben, habe ich lange gerungen. Ich habe in all den Jahren viele schöne, bereichernde und tolle Momente erleben dürfen. Aber nach so langer Zeit brauche ich eine Veränderung», erklärt die vierfache Schwingerkönigin und führt aus: «Lehrerin ist zweifellos ein toller Job. Doch er geht teilweise an die Substanz. Seitdem ich selbst Mami von zwei kleinen Mädchen bin, waren es mir zu viele ähnliche Diskussionen daheim und im Job.»