«Bei uns will vergangene Woche die Grosse – sie ist Kindergärtlerin und einer Tasse längst mächtig – ihre Morgenmilch plötzlich aus dem gleichen Schoppen trinken wie der Kleine. Dieser wiederum räumt mir die am Vorabend fein säuberlich bereit gestellte Tasche dreimal aus und wirft beim Wickeln alles durchs Zimmer, was ihm grad in seine Hände kommt. Ich kann das Zugticket nicht per App lösen, da die dort hinterlegte EC-Karte zum Monatsende überzogen ist, und als ich schliesslich endlich losfahren will, ist die Batterie des Autoschlüssels leer. Aber heute ist zum Glück Sonntag. Da höre ich jemanden aus der Küche schreien: ‹Mami, ich will wieder Max' Schoppen, sonst bin ich den ganzen Tag hässig auf dich!!!›» Stefanie, 37