Zum Neustart eine neue Frisur

Die Zürcherin ist offensichtlich bereit für den neuen Lebensabschnitt, wie sie in dem Beitrag auf Instagram zeigt. Denn anders als noch vor ein paar Wochen, als sie in der intensiven Babyphase zeitweise gefühlsmässig ziemlich am Boden war, schwärmt sie nun: «Ich fühle mich weiblich, sexy und voller Power und bin bereit wieder in meine geliebte Arbeitswelt einzutauchen». Dies bestimmt auch dank ihres neuen, noch kürzeren Haarschnitts: «Es gibt wohl kaum eine Frisur, die ich nicht schon getragen hätte.» Aber sie sei irgendwie nie richtig zufrieden gewesen, was der ständige Wechsel wohl erkläre. «Dies ändert sich Heute! Ich liebe meinen neuen Look!»