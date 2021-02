Ganz besonders, wenn sie noch klein sind, so wie die drei Jungs von Gwen Stefani, 51. Als die Pop-Ikone sich nach der Trennung von Gavin Rossdale (dem Vater ihrer Kids) 2015 in den Country-Star Blake Shelton, 44, verliebte, waren ihre drei Buben noch richtig kleine Jungs. Jetzt ist der älteste, Kingston, mit 14 bereits mitten im Teenager-Alter. Zuma steckt mit 12 Jahren in den Startlöchern zur Pubertät. Und der sechsjährige Apollo testet Grenzen aus, wo er kann – wie das Sechsjährige halt so tun.