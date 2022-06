So pflegt Sylvie Meis die Beziehung zur Freundin ihres Sohnes

Damit beweist Sylvie Meis eins: Das Glück ihres Sohnes ist ihr das höchste Gut. Und so will sie es auch als «Schwiegermutter» für seine erste grosse Liebe halten. In einem Interview mit dem Stern meinte sie auf die Frage, wie sie mit einer möglichen Freundin ihres Sohnes umgehe würde, vor einem Monat: «Ich wäre, also natürlich nur ganz theoretisch, liebevoll, akzeptierend und offen.»