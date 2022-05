Macht die Namensauswahl sichtbar: Mit etwas Vorlauf zu arbeiten, kann nicht schaden, wenn es um die Wahl des Babynamens geht. Erstellt bereits während der Schwangerschaft eine Namenswand, an die jeder Elternteil seine Favoriten per Post-it oder Marker festhalten kann. Lasst die Auswahl dort stehen, schaut sie euch immer wieder an oder lest sie laut vor. Manchmal gewöhnt man sich mit der Zeit an einen Namen, den man vorher nicht mochte – und er wird unverhofft zum Top-Favoriten.