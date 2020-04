Aktuell befinden auch sie sich wegen der Coronakrise in Heimquarantäne, und scheinen das Ganze ernst zu nehmen. So überlegte sich die Familie, wie Ella die Kerzen auf ihrem Geburtstagskuchen löschen kann, ohne die Mitesserinnen und Mitesser bei einer allfälligen Vireninfektion zu gefährden. Und sie hatten eine gute Idee: «Found a safe way to put out birthday candles!», schreibt Papa John Travolta in seinem Instagram-Post. «Wir fanden einen sicheren Weg, die Geburtstagskerzen zu löschen!»