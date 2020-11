Dort spielt Rassismus zwar keine Rolle, dennoch ist seine Familie damit täglich konfrontiert. Allein schon auf dem Weg zur Metro, wo Obdachlose anzutreffen seien. «Unsere Kinder fragten schon früh, warum gibt es Obdachlose, und warum sind es oft Schwarze?» Es ist fast schon zu einer Tradition geworden, dass Familie Düggeli an Weihnachten in ihrem Stadtviertel Geschenke an Obdachlose und Bedürftige verteilt. Das werden sie auch in wenigen Wochen wieder tun – am Fest der Liebe.